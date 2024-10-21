Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN MYRACLE NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm ý tưởng và thiết kế các sản phẩm custom, handmade hoặc POD theo xu hướng thị trường bằng công cụ đồ họa như AI, PTS. Phối hợp với bộ phận media và marketing để sản xuất ấn phẩm marketing cho sản phẩm. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm: 6 tháng – 1 năm thiết kế sản phẩm tương đương và/hoặc làm các công việc tương đương. Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. Có kiến thức cơ bản về chụp ảnh và video, chỉnh sửa ảnh và video là 1 lợi thế Nắm bắt nhanh các kỹ thuật thiết kế mới. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ. Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYRACLE NAM PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Được thưởng profit kinh doanh nếu có sản phẩm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYRACLE NAM PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.