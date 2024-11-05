Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo D2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Hoàng Diệu, Phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm in ấn cơ bản theo yêu cầu của công ty.

- Bao gồm: thiệp mời, thiệp sự kiện và các ấn phẩm doanh nghiệp như voucher, namecard, brochure,...

- Chỉnh sửa file thiết kế cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Thông thạo các phần mềm: Ai, Ps, ID, ... có kiến thức về màu sắc.

- Trình độ: cao đẳng trở lên hoặc các chứng chỉ liên quan đến ngành đồ hoạ.

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc, năng động và nhiệt huyết.

Tại Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo D2 Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, cở mở.

- Cơ hội để phát triển nghề nghiệp với công ty.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ tốt, nghỉ dưỡng hằng năm.

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả làm việc thực tế.

- Chế độ ưu đãi về in ấn tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế Quảng cáo D2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin