Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 314 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hướng dẫn, hỗ trợ KH sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Công ty;
Liên hệ chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng theo data
Demo giới thiệu sản phẩm
Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường lĩnh vực Xuất Nhập khẩu
Làm việc trực tiếp tại văn phòng,tư vấn khách hàng qua điện thoại;
Nhập và xử lý thông tin của Khách hàng lên hệ thống;
Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần, tháng theo quy định của bộ phận
Các công việc khác liên quan của phòng Hỗ trợ.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin tốt
Có tính kỷ luật cao và ý thức làm việc tốt.có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc
Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin tốt
Có tính kỷ luật cao và ý thức làm việc tốt.có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng:7.000.000đ – 9.000.000đ + HH
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định;
Được cung cấp trang thiết bị làm việc;
Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc;
Môi trường năng động, chuyênnghiệp, thân thiện.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định;
Được cung cấp trang thiết bị làm việc;
Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc;
Môi trường năng động, chuyênnghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
