Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 314 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hướng dẫn, hỗ trợ KH sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Công ty;

Liên hệ chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng theo data

Demo giới thiệu sản phẩm

Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường lĩnh vực Xuất Nhập khẩu

Làm việc trực tiếp tại văn phòng,tư vấn khách hàng qua điện thoại;

Nhập và xử lý thông tin của Khách hàng lên hệ thống;

Lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần, tháng theo quy định của bộ phận

Các công việc khác liên quan của phòng Hỗ trợ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin tốt

Có tính kỷ luật cao và ý thức làm việc tốt.có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:7.000.000đ – 9.000.000đ + HH

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định;

Được cung cấp trang thiết bị làm việc;

Được đào tạo định kỳ về chuyên môn và các kỹ năng liên quan trong thời gian làm việc;

Môi trường năng động, chuyênnghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.