Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Ambition Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Queen Pearl, 48 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Vừa xem thông số kỹ thuật và quy trình test vừa chơi game, xác nhận xem thiết lập và động tác có đúng theo yêu cầu không.

- Ngay khi phát hiện ra lỗi thì lập báo cáo tình trạng phát sinh và chi tiết cụ thể và báo cáo cho quản lý team lập trình.

- Sau khi lỗi đã được sửa thì xác nhận xem hoạt động đã chạy chính xác chưa.

- Đảm bảo hoạt động như mong đợi, liên lạc với các bên liên quan của dự án và quản lý lịch trình.

- Quản lý phân công và tiến độ công việc cho các thành viên trong nhóm.

◇ Hình thức phỏng vấn

Có 2 vòng phỏng vấn và 1 bài kiểm tra năng lực ở vòng 1

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

◇ Kinh nghiệm và kỹ năng chi tiết:

Nếu có thì tốt:

Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

◇ Điểm lợi

- Sau khi gia nhập công ty, chúng tôi sẽ đào tạo bạn từ cơ bản về kiến thức cần thiết, quy trình làm việc,... nên bạn không cần có kiến thức chuyên môn đặc biệt.

- Giao tiếp với người Nhật trong các công ty Nhật Bản, các thông số kỹ thuật, quy trình kiểm tra, v.v. đều được xử lý bằng tiếng Nhật nên có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Nhật và có thể nâng cao kỹ năng tiếng Nhật của bạn.

- Thông qua đào tạo và công việc, bạn có thể cải thiện các kỹ năng của mình về kiểm soát chất lượng, phát hiện và cải thiện vấn đề, kỹ năng giao tiếp và quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ambition Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.