Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI

Thiết kế và Kiến trúc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường số 2, KCN Hoà Khánh, P. Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu

- Quảng Nam

- Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thiết kế phối cảnh 3D nội thất.
- Sáng tạo ý tưởng, concept đồ họa, hình ảnh, màu sắc, bố cục, v.v. của tất cả các vật phẩm phục vụ hoạt động của công ty.
- Thiết kế theo yêu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh tiếp thị của công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất.
- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng SketchUp, 3DS Max, AutoCAD,...
-Có tư duy concept tốt, biết triển khai 2D, ham học hỏi và cập nhật xu hướng mới.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.
- Có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc
- Thẳng thắn, nhiệt tình, ham học hỏi,
- Năng động, trung thực, làm việc ổn định.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm, hiểu biết bên lĩnh vực nội thất nhựa.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định
Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho công việc
Được nghỉ phép năm, nghỉ phép có hưởng lương theo luật định
Được tham gia các hoạt động team building, tham quan, nghỉ mát của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA CHIN HUEI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 2, KCN Hoà Khánh, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

