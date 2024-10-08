Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Thiết kế nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế nội thất Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia gặp gỡ khách hàng, đo đạc thực tế hiện trạng công trình; Lên ý tưởng bố trí phối cảnh kiến trúc, bố trí mặt bằng; Trình bày Layout concept; Phác họa ý tưởng bằng phần mềm thiết kế kiến trúc(sử dụng thành thạo các phần mềm 2D,3D) Kiểm tra và chỉnh sửa nếu thiết kế sai so với mặt bằng hiện trạng; Tìm hiểu, cập nhật thông tin về các vật liệu, mẫu mã sản phẩm mới để tư vấn thiết kế cho dự án của khách hàng;
Tham gia gặp gỡ khách hàng, đo đạc thực tế hiện trạng công trình;
Lên ý tưởng bố trí phối cảnh kiến trúc, bố trí mặt bằng;
Trình bày Layout concept;
Phác họa ý tưởng bằng phần mềm thiết kế kiến trúc(sử dụng thành thạo các phần mềm 2D,3D)
Kiểm tra và chỉnh sửa nếu thiết kế sai so với mặt bằng hiện trạng;
Tìm hiểu, cập nhật thông tin về các vật liệu, mẫu mã sản phẩm mới để tư vấn thiết kế cho dự án của khách hàng;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên tại các trường đào tạo kiến trúc, xây dựng Có gu thẩm mỹ và có kinh nghiệm triển khai kiến trúc, nội thất phong cách tân cổ điển, cổ điển; Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực thiết kế 3D nội thất Cẩn thận, tỉ mỉ,chịu được áp lực công việc; Có thái độ tích cực,ham học hỏi, không ngại thay đổi; Biết phân tích nội dung thiết kế;có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline tiến độ đề ra; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên tại các trường đào tạo kiến trúc, xây dựng
Có gu thẩm mỹ và có kinh nghiệm triển khai kiến trúc, nội thất phong cách tân cổ điển, cổ điển;
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực thiết kế 3D nội thất
Cẩn thận, tỉ mỉ,chịu được áp lực công việc;
Có thái độ tích cực,ham học hỏi, không ngại thay đổi;
Biết phân tích nội dung thiết kế;có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline tiến độ đề ra;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12tr - 15tr + hoa hồng thiết kế Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động Xem xét tăng lương mỗi năm Thưởng KPI theo quý Đúng dealine từng công trình sẽ được thưởng riêng từng công trình Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Được đóng BHXH, BHYT theo luật Nhà nước. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.
Mức lương: Từ 12tr - 15tr + hoa hồng thiết kế
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Xem xét tăng lương mỗi năm
Thưởng KPI theo quý
Đúng dealine từng công trình sẽ được thưởng riêng từng công trình
Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được đóng BHXH, BHYT theo luật Nhà nước.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 109 Đường Số 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

