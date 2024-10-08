Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia gặp gỡ khách hàng, đo đạc thực tế hiện trạng công trình; Lên ý tưởng bố trí phối cảnh kiến trúc, bố trí mặt bằng; Trình bày Layout concept; Phác họa ý tưởng bằng phần mềm thiết kế kiến trúc(sử dụng thành thạo các phần mềm 2D,3D) Kiểm tra và chỉnh sửa nếu thiết kế sai so với mặt bằng hiện trạng; Tìm hiểu, cập nhật thông tin về các vật liệu, mẫu mã sản phẩm mới để tư vấn thiết kế cho dự án của khách hàng;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên tại các trường đào tạo kiến trúc, xây dựng Có gu thẩm mỹ và có kinh nghiệm triển khai kiến trúc, nội thất phong cách tân cổ điển, cổ điển; Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực thiết kế 3D nội thất Cẩn thận, tỉ mỉ,chịu được áp lực công việc; Có thái độ tích cực,ham học hỏi, không ngại thay đổi; Biết phân tích nội dung thiết kế;có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline tiến độ đề ra; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 12tr - 15tr + hoa hồng thiết kế Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động Xem xét tăng lương mỗi năm Thưởng KPI theo quý Đúng dealine từng công trình sẽ được thưởng riêng từng công trình Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Được đóng BHXH, BHYT theo luật Nhà nước. Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

