Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và xử lý công việc với khách hàng thông qua hệ thống chat của công ty như Zalo, Web...về dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba...

- Chăm sóc, liên hệ các khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và mới của Công ty

- Theo dõi và hỗ trợ các khách hàng tiềm năng mà mình quản lý

- Kiểm tra đôn đốc phối hợp cùng các bộ phận khác như kho, kế toán đặt hàng.. để đơn hàng thực hiện

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Là người linh hoạt, nhanh nhẹn, thấu hiểu tốt,

- Không ngại vất vả, chăm chỉ học hỏi

- Yêu thích công việc chăm sóc, phục vụ khách hàng,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12.500.000 + thưởng,

- Được tiếp xúc với các chủ kinh doanh lớn,

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp,

- Được du lịch hàng năm, Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

