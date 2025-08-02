Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và xử lý công việc với khách hàng thông qua hệ thống chat của công ty như Zalo, Web...về dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba...
- Chăm sóc, liên hệ các khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và mới của Công ty
- Theo dõi và hỗ trợ các khách hàng tiềm năng mà mình quản lý
- Kiểm tra đôn đốc phối hợp cùng các bộ phận khác như kho, kế toán đặt hàng.. để đơn hàng thực hiện

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Là người linh hoạt, nhanh nhẹn, thấu hiểu tốt,
- Không ngại vất vả, chăm chỉ học hỏi
- Yêu thích công việc chăm sóc, phục vụ khách hàng,

Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 12.500.000 + thưởng,
- Được tiếp xúc với các chủ kinh doanh lớn,
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp,
- Được du lịch hàng năm, Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

