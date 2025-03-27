Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15 Đường Số 4, Khu Dân Cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hạch toán, và kiểm tra phát sinh, số dư công nợ trên mỗi đối tượng khách hàng - NCC kịp thời, đầy đủ, chính xác các khoản nợ phải thu- phải trả, theo đúng từng nghiệp vụ.
Tính lương, theo dõi doanh số Nhân Viên.
Xuất hóa đơn, lập đề nghị thanh toán gửi cho Khách hàng định kỳ theo quy định của Công Ty.
Có kinh nghiệm làm báo cáo, nhập liệu trên phần mềm kế toán Misa,...
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Chuyên môn: Kinh tế, kế toán, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức về kế toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8.5 - 14 triệu/ tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia bảo hiểm theo quy định
Được thưởng lễ, tết. Du lịch.
Môi trường làm việc hoà đồng, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
