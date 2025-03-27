Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Đường Số 4, Khu Dân Cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Hạch toán, và kiểm tra phát sinh, số dư công nợ trên mỗi đối tượng khách hàng - NCC kịp thời, đầy đủ, chính xác các khoản nợ phải thu- phải trả, theo đúng từng nghiệp vụ.

Tính lương, theo dõi doanh số Nhân Viên.

Xuất hóa đơn, lập đề nghị thanh toán gửi cho Khách hàng định kỳ theo quy định của Công Ty.

Có kinh nghiệm làm báo cáo, nhập liệu trên phần mềm kế toán Misa,...

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Chuyên môn: Kinh tế, kế toán, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên vị trí kế toán.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kiến thức về kế toán hiện hành, sử dụng phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8.5 - 14 triệu/ tháng tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia bảo hiểm theo quy định

Được thưởng lễ, tết. Du lịch.

Môi trường làm việc hoà đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE

