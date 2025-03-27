Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp và chủ động triển khai các công việc được giao trong dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Là đầu mối liên hệ, truyền đạt thông tin liên đến các bộ phận liên quan bằng tiếng Trung.

Trợ giúp Giám đốc trong công tác quản lý, theo dõi công việc của Bộ phận/Dự án phụ trách

Truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của Giám đốc đến đối tác/khách hàng/phòng ban/cá nhân.

Tham mưu, đóng góp ý kiến mang tính định hướng, chiến lược cho Giám đốc đối với các dự án/công việc được giao

Tham gia các dự án/công việc liên quan đến phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm: trực tiếp làm việc với bộ phận Phát triển sản phẩm hoặc đại diện Giám đốc làm các công việc được yêu cầu.

Đại diện Giám đốc liên hệ với các khách hàng, đối tác qua điện thoại, email hoặc gặp trao đổi trực tiếp trong các giao dịch, công tác đối ngoại

Dịch, kiểm tra và soạn thảo các văn bản, hợp đồng bằng tiếng Trung trước khi trình Giám đốc duyệt và ký.

Tham gia các chuyến công tác trong nước/ngoài nước khi có yêu cầu.

Hoàn thành các công việc khác khi Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng Trung (Phổ thông) 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Quảng Đông.

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trợ lý Giám đốc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, lập báo cáo và thuyết trình

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn (thoả thuận theo năng lực) từ 25,000,000 đ/tháng trờ lên + thưởng.

Hưởng đầy đủ các chế độ Phúc lợi: tham gia BHXH, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của luật

Cơ hội làm việc môi trường quốc tế (tiếng Trung & tiếng Anh), năng động, trẻ trung, đa bản sắc: được trao quyền, tạo không gian để học hỏi và phát triển bản thân.

Được đào tạo về quy trình nghiệp vụ để nâng cao kiến thức giúp làm tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

