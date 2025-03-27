Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp và chủ động triển khai các công việc được giao trong dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Là đầu mối liên hệ, truyền đạt thông tin liên đến các bộ phận liên quan bằng tiếng Trung.
Trợ giúp Giám đốc trong công tác quản lý, theo dõi công việc của Bộ phận/Dự án phụ trách
Truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của Giám đốc đến đối tác/khách hàng/phòng ban/cá nhân.
Tham mưu, đóng góp ý kiến mang tính định hướng, chiến lược cho Giám đốc đối với các dự án/công việc được giao
Tham gia các dự án/công việc liên quan đến phát triển kinh doanh, phát triển sản phẩm: trực tiếp làm việc với bộ phận Phát triển sản phẩm hoặc đại diện Giám đốc làm các công việc được yêu cầu.
Đại diện Giám đốc liên hệ với các khách hàng, đối tác qua điện thoại, email hoặc gặp trao đổi trực tiếp trong các giao dịch, công tác đối ngoại
Dịch, kiểm tra và soạn thảo các văn bản, hợp đồng bằng tiếng Trung trước khi trình Giám đốc duyệt và ký.
Tham gia các chuyến công tác trong nước/ngoài nước khi có yêu cầu.
Hoàn thành các công việc khác khi Giám đốc phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng Trung (Phổ thông) 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Quảng Đông.
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Trợ lý Giám đốc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch, khách sạn
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, lập báo cáo và thuyết trình
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn (thoả thuận theo năng lực) từ 25,000,000 đ/tháng trờ lên + thưởng.
Hưởng đầy đủ các chế độ Phúc lợi: tham gia BHXH, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của luật
Cơ hội làm việc môi trường quốc tế (tiếng Trung & tiếng Anh), năng động, trẻ trung, đa bản sắc: được trao quyền, tạo không gian để học hỏi và phát triển bản thân.
Được đào tạo về quy trình nghiệp vụ để nâng cao kiến thức giúp làm tốt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILEVIET

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà A2, ngõ 178/18 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

