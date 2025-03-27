Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VKHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Impact - Số 15A đường 68 - TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện cho chủ nhà theo kịch bản có sẵn.

Khai thác thông tin theo nguồn data công ty cung cấp.

Báo cáo cuối ngày theo from của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ từ 18 tuổi đến 25 tuổi.

Tác phong nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt.

Ứng viên cần có khả năng giao tiếp rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện với chủ nhà qua điện thoại.

Kỹ năng lắng nghe tốt, có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH VKHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo miễn phí để phát triển kỹ năng chuyên môn.

Lương: 30.000 VNĐ/giờ.

Giờ làm việc linh hoạt, đăng ký lịch làm việc theo tuần phù hợp với lịch học của sinh viên.

Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Cơ hội tăng lương hàng năm cho nhân viên gắn bó lâu dài và có kết quả công việc tốt.

Cơ hội thăng tiến trong công việc với môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VKHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.