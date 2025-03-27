Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng

Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm soạn giáo án chương trình và giảng dạy bộ môn theo Phân phối chương trình của công ty.
Quản lý và chăm sóc thường xuyên, theo dõi học sinh và báo cáo tình hình học tập cho phụ huynh, quản lý.
Xây dựng kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Soạn bài tập kèm thêm cho học sinh yếu.
Tham gia tập huấn chuyên môn do công ty điều phối.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 35
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành: Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng anh, Sư Phạm toán và các khối ngành tự nhiên, kĩ thuật.
Tinh thần kỷ luật cao, tận tâm, ưa thích môi trường giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm cao trong công việc.
Mong muốn làm việc lâu dài với trung tâm.
Tiếng anh giao tiếp thành thạo ( bằng B2 trở lên).

Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo thu nhập tối thiểu từ 12 triệu trở lên.
Được training trước khi tham gia đứng lớp, tập huấn định kỳ...
Giáo viên có năng lực tốt sẽ được ghi nhận khen thưởng và phát triển.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên full-time tại hệ thống.
Lộ trình thăng tiến và tăng lương rõ ràng, xét theo năng lực giáo viên.
Du lịch, team building hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Tư Duy Ong Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

