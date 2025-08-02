Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lilama10, số 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu báo giá và các tài liệu dự án

- Phụ trách lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu của bộ phận

- Biên dịch tài liệu, hợp đồng, báo giá; Phiên dịch tại các cuộc họp khi được yêu cầu

- Thư ký cuộc họp, ghi biên bản và tóm tắt, tổng hợp nội dung các cuộc họp

- Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành tiếng Trung)

- Trình độ tiếng Trung: HSK5 trở lên, nghe – nói – đọc – viết thành thạo

- Phong cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ

- Giao tiếp tốt, khéo léo, biết lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...)

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương NET: 12-15tr (thương lượng khi phỏng vấn tùy vào năng lực)

- Có nhà ở cho nhân viên, công tác phí khi đi công tác

- Thưởng sinh nhật, các ngày lễ tết theo quy định chung của Công ty, thưởng dự án

- Chế độ BHXH đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nước ngoài hàng năm

- Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thunderbird

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin