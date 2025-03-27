Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng.

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu.

Liên hệ, đặt lịch phỏng vấn với ứng viên.

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, lưu trữ hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân sự.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của phòng Nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng, ưu tiên ứng viên có thể làm việc toàn thời gian.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, cẩn thận

Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng

Được tham gia các hoạt động và phong trào của Bệnh viện

Được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ nhân sự trước khi rời Bệnh viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

