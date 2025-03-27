Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Biên Hoà, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng.
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu.
Liên hệ, đặt lịch phỏng vấn với ứng viên.
Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng, lưu trữ hồ sơ nhân viên, cập nhật thông tin nhân sự.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác của phòng Nhân sự.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể thực tập tối thiểu 3 tháng, ưu tiên ứng viên có thể làm việc toàn thời gian.
3 tháng
toàn thời gian
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, cẩn thận
Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Nhân sự
3 tháng
toàn thời gian
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, cẩn thận
Sinh viên năm 3, năm 4 ngành Nhân sự
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thương lượng
Được tham gia các hoạt động và phong trào của Bệnh viện
Được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ nhân sự trước khi rời Bệnh viện
Được tham gia các hoạt động và phong trào của Bệnh viện
Được đào tạo đầy đủ các nghiệp vụ nhân sự trước khi rời Bệnh viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
