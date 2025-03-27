Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH HVNet
- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tham gia triển khai kế hoạch Digital Marketing trong các dự án thực tế của công ty.
Thực hiện chạy quảng cáo (Facebook Ads, Tiktok Ads,..), chịu trách nhiệm quản lý nội dung các fanpage và website nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo.
Tiếp nhận lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video,... để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn.
Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video như capcut
Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng, có thể được làm việc lâu hơn với mức lương cao hơn
Có laptop cá nhân để làm việc.
Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập
Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty
Cơ hội lên chính thức sau khi đạt KPI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
