Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tham gia triển khai kế hoạch Digital Marketing trong các dự án thực tế của công ty.

Thực hiện chạy quảng cáo (Facebook Ads, Tiktok Ads,..), chịu trách nhiệm quản lý nội dung các fanpage và website nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo.

Tiếp nhận lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video,... để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn.

Thực hiện các công việc theo sự hướng dẫn và phân công của Leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường/Tốt nghiệp CĐ, ĐH các khối ngành Kinh tế, Marketing, Báo Chí, Truyền Thông,...

Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video như capcut

Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng, có thể được làm việc lâu hơn với mức lương cao hơn

Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp & phụ cấp cơm trưa cho thực tập sinh.

Hỗ trợ dấu mộc và số liệu báo cáo thực tập

Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty

Cơ hội lên chính thức sau khi đạt KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin