Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ONE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ONE GROUP
- Hồ Chí Minh: 361 Quốc Lộ 13, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng, vận hành và tối ưu doanh số trên các nền tảng thương mại điện tử: Shopee, Lazada, TikTok Shop, Facebook, Zalo OA, Website.
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, combo, flash sale để tăng trưởng doanh thu.
Quản lý và tối ưu chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, Shopee Ads... để thu hút khách hàng.
Xây dựng chiến lược livestream, nội dung viral, KOL/KOC marketing để quảng bá sản phẩm.
Quản lý hoạt động chốt đơn, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng để nâng cao trải nghiệm mua sắm.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ONE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ONE GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
