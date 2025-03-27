Tuyển Ads CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện chiến dịch quảng cáo: Facebook ads, Google ads, Zalo ads, Tiktok ads…

Phối hợp với SEO tối ưu từ khoá; tăng hiệu quả quảng cáo.

Phối hợp media, designer, content tối ưu nội dung; tăng hiệu quả quảng cáo.

Cân đối chi phí và tối ưu hiệu quả theo từng chiến dịch được duyệt.

Báo cáo công việc trực tiếp cho trưởng bộ phận.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã thực hiện quảng cáo với ngân sách lớn.

Chủ động trong công việc

Năng động, hoạt ngôn

Có kiến thức chuyên sâu về Digital marketing (SEO, SEM. Google Ads, Facebook Ads, v.v...)

Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 0800-17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng), thứ 7 nghỉ buổi chiều.

Mức lương: từ 12-14tr hoặc thỏa thuận theo năng lực

Thời gian thử việc: 1 tháng.

Môi trường làm việc: hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT...).

Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.

Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI

