Tuyển Ads CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thực hiện chiến dịch quảng cáo: Facebook ads, Google ads, Zalo ads, Tiktok ads…
Phối hợp với SEO tối ưu từ khoá; tăng hiệu quả quảng cáo.
Phối hợp media, designer, content tối ưu nội dung; tăng hiệu quả quảng cáo.
Cân đối chi phí và tối ưu hiệu quả theo từng chiến dịch được duyệt.
Báo cáo công việc trực tiếp cho trưởng bộ phận.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã thực hiện quảng cáo với ngân sách lớn.
Chủ động trong công việc
Năng động, hoạt ngôn
Có kiến thức chuyên sâu về Digital marketing (SEO, SEM. Google Ads, Facebook Ads, v.v...)
Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 0800-17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng), thứ 7 nghỉ buổi chiều.
Mức lương: từ 12-14tr hoặc thỏa thuận theo năng lực
Thời gian thử việc: 1 tháng.
Môi trường làm việc: hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT...).
Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.
Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
