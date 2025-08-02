Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 73 Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Lập hóa đơn VAT, nhập liệu hóa đơn đầu ra - đầu vào lên phần mềm kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Lập báo cáo thuế và nộp thuế đúng thời hạn.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

Hiểu biết sâu về các loại thuế tại Việt Nam (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, ...).

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ

