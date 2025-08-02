Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A24, Khu nhà ở NV, Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm việc trực tiếp với phòng Thiết kế để nắm thông tin và lên kế hoạch cho các hoạt động thu mua của dự án.

Phối hợp với quản lí dự án/chỉ huy trưởng ra kế hoạch đặt hàng, theo dõi, bám sát kế hoạch.

Đảm bảo hàng hóa giao đúng theo kế hoạch đặt hàng Đảm bảo vật liệu được mang đến công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Theo dõi tiến độ giao hàng của Nhà cung cấp Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên cấp trên.

Đáp ứng tiêu chí mua hàng minh bạch, phù hợp tiêu chuẩn đạo đức

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành xây dựng/kinh tế xây dựng/kinh tế

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác Mua hàng tại các Công ty xây dựng Nội thất/kiến trúc

Có kiến thức thực tế về vật liệu, kết cấu hạng mục trang trí nội thất và xây dựng

Cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, tết, các dịp đặc biệt, sinh nhật, thưởng và đánh giá cuối năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 & khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch & Team building

Chế độ sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản...

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

