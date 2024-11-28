Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: KCN Lương Điền
- Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Khảo sát, thiết kế, lập dự toán các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, sân đường, hệ thống thoát nước mưa, thu gom thoát nước thải.
Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thiết kế các nhà thầu
Lập biện pháp, tổ chức thi công
Tổng hợp, viết báo cáo liên quan
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad...
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tốt nghiệp các Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.
- Miễn phí các bữa ăn tại công ty
- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...
- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn, quản lý cấp trung,...) bằng hình thức trực tiếp hoặc đào tạo trực tuyến qua hệ thống eLearning; các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.
- Du lịch hàng năm
- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật
- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
