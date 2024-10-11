Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) cho các tính năng mới, đảm bảo tính dễ sử dụng và phù hợp. Phát triển tính năng backend và frontend sử dụng Laravel để triển khai các yêu cầu mới của hệ thống. Tối ưu hóa hiệu suất website, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và tương thích tốt trên các thiết bị di động (responsive design). Đảm bảo tính thân thiện SEO của website qua việc tối ưu hóa mã nguồn, thẻ meta, và các yếu tố quan trọng khác. Tích hợp API để kết nối các tính năng mới với các hệ thống và dịch vụ bên ngoài (nếu cần). Kiểm tra và sửa lỗi (debug) các vấn đề liên quan đến backend và frontend, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Bảo trì và cập nhật hệ thống hiện có, đồng thời đề xuất cải tiến cho giao diện và tính năng của website. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ quản lý dự án và các bộ phận khác để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Thiết kế Web, hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với PHP và framework Laravel. Kỹ năng thiết kế UI/UX: Có kinh nghiệm thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng cho các trang web thương mại điện tử. Kỹ năng lập trình Front-end: Thành thạo HTML5, CSS3, JavaScript, và các thư viện Frontend phổ biến như Vue.js hoặc React.js. Kỹ năng lập trình Backend: Hiểu biết sâu về PHP, Laravel, và khả năng làm việc với MySQL hoặc các cơ sở dữ liệu tương đương. Kiến thức SEO cơ bản: Có kinh nghiệm tối ưu hóa SEO cho các trang web, bao gồm tối ưu tốc độ tải trang, sử dụng thẻ meta, và tạo URL thân thiện. Tư duy phân tích: Khả năng hiểu và phân tích các quy trình công việc của forwarder để thiết kế tính năng và quy trình phù hợp.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API và tích hợp API vào hệ thống Laravel. Hiểu biết về các công nghệ như Node.js hoặc JavaScript backend để phối hợp phát triển API nếu cần. Có kinh nghiệm làm việc với server-side rendering (SSR) để tối ưu SEO. Kinh nghiệm làm việc trong các dự án thương mại điện tử hoặc logistics là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương thỏa thuận dựa trên năng lực. Môi trường làm việc sáng tạo: Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đào tạo và phát triển: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Laravel và các công nghệ web mới. Linh hoạt về thời gian làm việc: Có thể làm việc tại văn phòng hoặc từ xa. Thưởng hiệu suất: Thưởng theo dự án và kết quả công việc.

