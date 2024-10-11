Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) cho các tính năng mới, đảm bảo tính dễ sử dụng và phù hợp. Phát triển tính năng backend và frontend sử dụng Laravel để triển khai các yêu cầu mới của hệ thống. Tối ưu hóa hiệu suất website, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và tương thích tốt trên các thiết bị di động (responsive design). Đảm bảo tính thân thiện SEO của website qua việc tối ưu hóa mã nguồn, thẻ meta, và các yếu tố quan trọng khác. Tích hợp API để kết nối các tính năng mới với các hệ thống và dịch vụ bên ngoài (nếu cần). Kiểm tra và sửa lỗi (debug) các vấn đề liên quan đến backend và frontend, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Bảo trì và cập nhật hệ thống hiện có, đồng thời đề xuất cải tiến cho giao diện và tính năng của website. Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ quản lý dự án và các bộ phận khác để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:
Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương thỏa thuận dựa trên năng lực. Môi trường làm việc sáng tạo: Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đào tạo và phát triển: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Laravel và các công nghệ web mới. Linh hoạt về thời gian làm việc: Có thể làm việc tại văn phòng hoặc từ xa. Thưởng hiệu suất: Thưởng theo dự án và kết quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THƯƠNG MẠI VNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

