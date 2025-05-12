Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1.Gọi điện thoại tư vấn cho các khách hàng theo kịch bản, nhắn tin chăm sóc (follow) khách theo mẫu và cập nhật thông tin cuộc gọi trên phần mềm.

2. Gọi nhắc lịch các khách hàng có cuộc hẹn đến trong ngày.

3. Rà soát lại dữ liệu (data) cũ, gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách trong data cũ.

4. Đảm bảo gọi đủ số lượng cuộc gọi được giao và làm đúng theo Quy định gọi số và Quy định xử lý data, không để lãng phí hay bị mất data.

5. Phối hợp với các cơ sở để kiểm tra tình trạng khách đến, khách ra tiền, cập nhật doanh thu trên phần mềm, làm báo cáo cuối ngày

6. Theo sát tình trạng các khách hàng do mình quản lý, phối hợp với Bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) để chăm sóc khách và cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời trên phần mềm.

7. Tìm kiếm dữ liệu các khách hàng mới qua các kênh (quen biết, Internet,giới thiệu...).