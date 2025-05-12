Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE
- Hồ Chí Minh: Tòa Jasmine 1, số 200 đường 3/2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Gọi điện thoại tư vấn cho các khách hàng theo kịch bản, nhắn tin chăm sóc (follow) khách theo mẫu và cập nhật thông tin cuộc gọi trên phần mềm.
2. Gọi nhắc lịch các khách hàng có cuộc hẹn đến trong ngày.
3. Rà soát lại dữ liệu (data) cũ, gọi điện chăm sóc các khách hàng đang cần chăm sóc theo đúng lịch, các khách hẹn liên lạc lại, các khách trong data cũ.
4. Đảm bảo gọi đủ số lượng cuộc gọi được giao và làm đúng theo Quy định gọi số và Quy định xử lý data, không để lãng phí hay bị mất data.
5. Phối hợp với các cơ sở để kiểm tra tình trạng khách đến, khách ra tiền, cập nhật doanh thu trên phần mềm, làm báo cáo cuối ngày
6. Theo sát tình trạng các khách hàng do mình quản lý, phối hợp với Bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) để chăm sóc khách và cập nhật dữ liệu đầy đủ, kịp thời trên phần mềm.
7. Tìm kiếm dữ liệu các khách hàng mới qua các kênh (quen biết, Internet,giới thiệu...).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp Cơ bản
- Kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương
- Giọng nói chuẩn, không nói giọng địa phương
- Khả năng chịu áp lực
- Năng lực chuyên môn:
+ Năng lực xử lý tình huống
+ Năng lực tư vấn qua điện thoại
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN CHỐNG LÃO HÓA TẾ BÀO DRIPCARE
