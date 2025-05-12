Tuyển Trợ lý CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc điều phối công việc điều hành, kết nối giữa các phòng ban, theo sát các chiến lược kinh doanh, vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh nhanh – chính xác – tinh tế.
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH
- Hỗ trợ TGĐ xây dựng, theo dõi và đôn đốc các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển phòng khám.
- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, phân tích thị trường, đối thủ, số liệu khách hàng, hiệu suất kinh doanh.
- Là cầu nối giữa TGĐ và các phòng ban chuyên môn (y khoa, chăm sóc khách hàng, marketing, vận hành...).
- Phối hợp xử lý công việc nội bộ: lịch họp, nhắc lịch, tổng hợp báo cáo, theo dõi tiến độ dự án.
-Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến dịch vụ khách hàng VIP hoặc các vấn đề đặc biệt.
- Tham gia xây dựng quy trình vận hành hiệu quả cho các cơ sở mới nếu có mở rộng. Giữ bảo mật tuyệt đối các thông tin liên quan đến lãnh đạo & vận hành cấp cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Y tế – sức khỏe, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm ở vị trí trợ lý cấp quản lý hoặc điều phối trong môi trường dịch vụ cao cấp (spa, y tế, thẩm mỹ, F&B cao cấp...).
Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực thẩm mỹ – sức khỏe – làm đẹp hoặc ngành dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP.
Kỹ năng:
Khả năng tổ chức công việc cực tốt, chủ động, đa nhiệm.
Giao tiếp chuyên nghiệp, ngoại hình chỉn chu, ứng xử tinh tế.
Nhạy bén với con số và tình huống; có tư duy phân tích – phản biện.
Thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint); ưu tiên biết các công cụ báo cáo như Google Data Studio, Notion, v.v.
Có thể làm việc với cường độ cao, xử lý công việc gấp và giữ được bình tĩnh – hiệu quả.

Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

IV. QUYỀN LỢI :
-Thu nhập xứng đáng với năng lực (mức lương đề xuất: 18–25 triệu VNĐ hoặc thỏa thuận cao hơn nếu có kinh nghiệm mạnh).
-Làm việc trực tiếp với CEO – cơ hội học hỏi và phát triển rất cao.
-Môi trường chuyên nghiệp, thẩm mỹ cao, tiếp xúc với hệ khách hàng cấp cao.
-Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí điều hành nếu thể hiện xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 222-224 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

