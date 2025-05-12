Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của hồ sơ, tập hợp chi phí và trình lên quản lý trực tiếp các khoản thanh toán.

Theo dõi và lưu trữ các khoản thanh toán nội bộ, thanh toán cơ sở,..

Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến ngân hàng kịp thời như: mở tài khoản, thay đổi thông tin, lấy sao kê...

Nhập liệu, hạch toán số liệu, theo dõi số dư các tài khoản, đảm bảo đúng và khớp theo số liệu.

Hỗ trợ chấm công vào cuối tháng cho P.TCKT.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.