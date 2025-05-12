Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
- Hồ Chí Minh: 262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của hồ sơ, tập hợp chi phí và trình lên quản lý trực tiếp các khoản thanh toán.
Theo dõi và lưu trữ các khoản thanh toán nội bộ, thanh toán cơ sở,..
Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến ngân hàng kịp thời như: mở tài khoản, thay đổi thông tin, lấy sao kê...
Nhập liệu, hạch toán số liệu, theo dõi số dư các tài khoản, đảm bảo đúng và khớp theo số liệu.
Hỗ trợ chấm công vào cuối tháng cho P.TCKT.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán - tài chính
Hiểu biết tốt về các quy định kế toán hiện hành
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, Bảo hiểm sức khỏe.
Thời gian làm việc T2-T6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
