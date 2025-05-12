Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Vận hành – bảo trì hệ thống xử lý nước thải theo kế hoạch

Sửa chữa, thay đổi hiện trạng theo chỉ đạo của cấp trên

Biết hàn, cắt là một lợi thế

Tuân thủ qui trình, qui định, nội quy nội bộ công ty.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft.

Biết sử dụng Autocad cơ bản.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kĩ năng giao tiếp tốt.

Có kỹ năng đọc bản vẽ.

Nghe hiểu các chỉ đạo và hiện thực hoá ý tưởng của cấp trên nếu thay đổi sửa chữa.

Có kỹ năng hàn, cắt là một lợi thế

Có khả năng bắt đầu công việc một mình, có thể làm việc một cách độc lập hay làm việc nhóm.

Có khả năng tự sắp xếp, lên kế hoạch hoàn thành công việc một cách chủ động.

Trung thực và luôn hòa đồng với mọi người

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Có cơ hội được đào tạo tiếng anh và các CCHN

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin