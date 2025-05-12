Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Vận hành – bảo trì hệ thống xử lý nước thải theo kế hoạch
Sửa chữa, thay đổi hiện trạng theo chỉ đạo của cấp trên
Biết hàn, cắt là một lợi thế
Tuân thủ qui trình, qui định, nội quy nội bộ công ty.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft.
Biết sử dụng Autocad cơ bản.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kĩ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng đọc bản vẽ.
Nghe hiểu các chỉ đạo và hiện thực hoá ý tưởng của cấp trên nếu thay đổi sửa chữa.
Có kỹ năng hàn, cắt là một lợi thế
Có khả năng bắt đầu công việc một mình, có thể làm việc một cách độc lập hay làm việc nhóm.
Có khả năng tự sắp xếp, lên kế hoạch hoàn thành công việc một cách chủ động.
Trung thực và luôn hòa đồng với mọi người
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo tiếng anh và các CCHN
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
