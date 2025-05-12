Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐI ƯU VTH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐI ƯU VTH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Quận 12, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng xe nâng và các thiết bị khác...
Hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hệ thống thiết bị.
Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật.
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm hệ thống thiết bị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi đời 21 – 24T
Năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, ô tô...
Trình độ tin học: Windows, Các công cụ Microsoft offices.
Trung thực, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thời gian thực tập: ít nhất 4 ngày/tuần và tối thiểu 3 tháng.
Năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, chế tạo máy, ô tô...
Trình độ tin học: Windows, Các công cụ Microsoft offices.
Trung thực, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thời gian thực tập: ít nhất 4 ngày/tuần và tối thiểu 3 tháng.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐI ƯU VTH Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo do chuyên gia trong nước và nước ngoài trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng.
Cơ hội nhận vào làm chính thức sau thực tập.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công bằng.
Cơ hội nhận vào làm chính thức sau thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐI ƯU VTH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI