Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
2 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 12 Triệu

- Công việc không phức tạp, chỉ cần sự chăm chỉ cẩn thận, do vậy ứng viên ngành nghề nào cũng có thể làm được. Chấp nhận đào tạo nhân viên lại từ đầu, chấp nhận sinh viên làm trái ngành, sẽ được đào tạo lại từ đầu
- Hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng như làm rõ chi tiết hợp đồng, chi tiết thông tin triển khai
- Tiếp đón khách hàng tại văn phòng
- Gọi điện thoại cho khách hàng đã lâu không liên hệ, cập nhật lại tình trạng khách hàng, làm khách hàng thấy được quan tâm và trân trọng
- Giới thiệu đến khách hàng đang triển khai những tiện ích mới, dịch vụ mới qua điện thoại
- Gọi điện thoại đến các khách hàng đăng ký dịch vụ, giúp khách hàng chia sẻ thông tin để tiện cho bộ phận kinh doanh tiếp tục làm bước tiếp theo sau đó
- Làm theo sự phân công từ quản lý.

Với Mức Lương 2 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên năm 1, 2, 3, 4 các trường trung cấp, cao đẳng, đại học
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Sẵn sàng gọi điện cho khách hàng để đáp ứng công việc
- Kiên định, tỉ mỉ trong công việc
- Không yêu cầu bằng cấp, chấp nhận lao động phổ thông
- Chấp nhận sinh viên và mới ra trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG Thì Được Hưởng Những Gì

I. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TOÀN THỜI GIAN
Nhân viên làm tốt, thu nhập 1 tháng thông thường từ 8 - 12 triệu/ tháng
Lương khởi điểm 4.500.000 đ
Tăng lương hàng tháng, mỗi tháng tăng 5% lương
Thưởng, service, hoa hồng team
II. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN
Thu nhập của nhân viên làm tốt bao gồm hoa hồng, thưởng, service charge, thông thường được từ 4 - 8 triệu/ tháng
Lương khởi điểm: 22.000 vnđ/h + Tăng lương 5% hàng tháng ( Như vậy là mỗi năm tăng 60% lương so với lương khởi điểm, sau 12 tháng lương sẽ là 35.000 vnđ/h)
III. QUYỀN LỢI CHUNG
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Có quyền tự chủ trong công việc
Được đào tạo về tâm lý, và iso 9001

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠT GIỐNG HY VỌNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Hoàng Xá, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

