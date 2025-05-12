Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Quản lý chung hoạt động của chi nhánh Vesa HCM

- Lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu của Công ty tại thị trường Miền Nam trong lĩnh vực Môi trường: Xử lý nước thải, nước sạch, kinh doanh thiết bị.

- Tìm kiếm khách hàng, thị trường....tạo lập doanh thu đạt mục tiêu để ra của công ty.

Tốt nghiệp Đại học các ngành Công nghệ môi trường, cấp thoát nước, xử lý nước, hoặc các ngành khác về quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, có am hiểu về lĩnh vực môi trường, xây dựng.

Thành thạo ngoại ngữ Tiếng anh là một lợi thế.

Kinh nghiệm: >2 năm ở vị trí tương tự; hoặc 10 năm sau khi tốt nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 18-25 triệu/ tháng.

Thưởng theo doanh thu và khả năng phát triển hàng năm.

Hỗ trợ ăn trưa.

Hỗ trợ chi phí điện thoại, xăng xe khi giao dịch khách hàng

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

Thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật, …

Thưởng Tết âm lịch theo hiệu quả công việc

Tham quan du lịch hàng năm và các hoạt động teambuilding.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia tổ chức công đoàn.

