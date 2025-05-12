Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157/14 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý chung hoạt động của chi nhánh Vesa HCM
- Lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu của Công ty tại thị trường Miền Nam trong lĩnh vực Môi trường: Xử lý nước thải, nước sạch, kinh doanh thiết bị.
- Tìm kiếm khách hàng, thị trường....tạo lập doanh thu đạt mục tiêu để ra của công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Công nghệ môi trường, cấp thoát nước, xử lý nước, hoặc các ngành khác về quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, có am hiểu về lĩnh vực môi trường, xây dựng.
Thành thạo ngoại ngữ Tiếng anh là một lợi thế.
Kinh nghiệm: >2 năm ở vị trí tương tự; hoặc 10 năm sau khi tốt nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 18-25 triệu/ tháng.
Thưởng theo doanh thu và khả năng phát triển hàng năm.
Hỗ trợ ăn trưa.
Hỗ trợ chi phí điện thoại, xăng xe khi giao dịch khách hàng
Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
Thưởng các ngày lễ lớn, quà sinh nhật, …
Thưởng Tết âm lịch theo hiệu quả công việc
Tham quan du lịch hàng năm và các hoạt động teambuilding.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia tổ chức công đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

