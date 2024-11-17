Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai ...và 6 địa điểm khác

- Thực hiện việc đánh giá về tình hình thị trường tại địa bàn/thông tin đối thủ (giá/chính sách/chiến lược...) để tham mưu Giám đốc chi nhánh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy doanh số.

- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng, chăm sóc và duy trì khách hàng hiện hữu.

- Tư vấn kỹ thuật và các giải pháp ứng dụng sản phẩm phù hợp, trực tiếp chào bán sản phẩm với khách hàng.

- Thực hiện các thủ tục báo giá, ký kết hợp đồng mua bán và trực tiếp theo dõi, đốc thúc việc thực thi hợp đồng.

- Hỗ trợ bộ phận Marketing trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu và triển khai các chương trình Marketing.

- Phối hợp với kế toán quản lý, theo dõi và thu hồi công nợ.

- Tiếp nhận thông tin và phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Báo cáo kết quả công việc định kỳ hoặc hàng tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Khu vực:

1/ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

2/ Các tỉnh miền Tây Nam bộ

- Tuổi: từ 25 đến 40 - Giới tính: Nam/Nữ.

- Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành về Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Marketing, Xây dựng, Công nghệ vật liệu.

- Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực xây dựng/vật liệu xây dựng.

- Kiên trì, có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục/đàm phán tốt.

- Năng động, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

- Linh hoạt, nhạy bén trong các mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.

- Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BESTMIX Thì Được Hưởng Những Gì

Được thưởng thành tích bán hàng theo tháng/ năm căn cứ vào chính sách kinh doanh của công ty.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký kết Hợp đồng lao động.

Được hưởng các chính sách, chế độ phúc lợi khác dành cho CBCNV theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết; tiền mừng sinh nhật, hiếu hỷ; du lịch trong & ngoài nước, tiền hỗ trợ ốm đau, thai sản, cho con đi học...).

Thưởng cuối năm dựa vào KPI + đánh giá năng lực + kết quả kinh doanh của công ty.

Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện (bao gồm bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe và nằm viện).

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Ngoài ra, CBCNV có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động trọng đại của công ty và sẽ là thành phần chủ lực thúc đẩy và dẫn đầu trong chương lịch sử mới của công ty.

