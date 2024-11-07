Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông ...và 24 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về hiệu năng sản phẩm và cách thức sử dụng, giá cả và các chính sách liên quan theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng

Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua hàng, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về khách hàng, chủng loại hàng hóa, địa chỉ giao hàng...

Tiếp nhận đóng góp, ý kiến của khách hàng lên cấp trên để có hướng giải đáp thắc mắc kịp thời

Bảo quản tài sản và giữ vệ sinh quầy kệ, nhằm đảm bảo trải nghiệm của khách hàng tại trung tâm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe

Giao tiếp tốt

Có 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương

Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc

15 ngày nghỉ phép/ năm

Thưởng KPI, Lễ, Tết...

Thu nhập ổn định

Đa dạng phụ cấp

Cơ hội phát triển lên các vị trí cấp quản l

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

