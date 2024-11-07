Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Bán hàng điện máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 Đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông ...và 24 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về hiệu năng sản phẩm và cách thức sử dụng, giá cả và các chính sách liên quan theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng
Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua hàng, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về khách hàng, chủng loại hàng hóa, địa chỉ giao hàng...
Tiếp nhận đóng góp, ý kiến của khách hàng lên cấp trên để có hướng giải đáp thắc mắc kịp thời
Bảo quản tài sản và giữ vệ sinh quầy kệ, nhằm đảm bảo trải nghiệm của khách hàng tại trung tâm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe
Giao tiếp tốt
Có 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương
Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc
15 ngày nghỉ phép/ năm
m
Thưởng KPI, Lễ, Tết...
Thu nhập ổn định
Đa dạng phụ cấp
Cơ hội phát triển lên các vị trí cấp quản l

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63-65-67 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ban-hang-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244408
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 29/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thừa Thiên Huế Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai Lâm Đồng Bình Thuận Tây Ninh Đồng Nai Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hà Nam Tuyên Quang Thanh Hóa Phú Thọ Khánh Hòa Long An Bạc Liêu Hậu Giang Bình Định Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Quảng Nam Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hòa Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
Hạn nộp: 04/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn OMG
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn OMG
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty cổ phần mạng trực tuyến META làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Hạn nộp: 29/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thừa Thiên Huế Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Gia Lai Lâm Đồng Bình Thuận Tây Ninh Đồng Nai Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hà Nam Tuyên Quang Thanh Hóa Phú Thọ Khánh Hòa Long An Bạc Liêu Hậu Giang Bình Định Cần Thơ Đồng Tháp Kiên Giang Quảng Nam Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Tuyển Bán hàng điện máy Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hòa Bình Hưng Yên Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng điện máy Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tập đoàn OMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ WAASEE
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm