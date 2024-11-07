Tuyển Bán hàng điện máy CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng điện máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
- Hà Nội: 135 Đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông ...và 24 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Bán hàng điện máy Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về hiệu năng sản phẩm và cách thức sử dụng, giá cả và các chính sách liên quan theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng
Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục mua hàng, cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về khách hàng, chủng loại hàng hóa, địa chỉ giao hàng...
Tiếp nhận đóng góp, ý kiến của khách hàng lên cấp trên để có hướng giải đáp thắc mắc kịp thời
Bảo quản tài sản và giữ vệ sinh quầy kệ, nhằm đảm bảo trải nghiệm của khách hàng tại trung tâm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt
Có 6 tháng làm việc ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH 100% lương ngay từ tháng đầu tiên làm việc
15 ngày nghỉ phép/ năm
Thưởng KPI, Lễ, Tết...
Thu nhập ổn định
Đa dạng phụ cấp
Cơ hội phát triển lên các vị trí cấp quản l
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
