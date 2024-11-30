Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 67, Ấp Bình Cơ, Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Phối hợp với bộ phận KCS kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi nhập kho.

Thực hiện thủ tục nhập và xuất vật tư, phụ tùng hàng hóa, nguyên vật liệu theo yêu cầu.

Kiểm tra các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng theo quy định.

Theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập - tồn.

Tổ chức sắp xếp kho và theo dõi thẻ kho thường xuyên.

Vận hành và kiểm soát, bảo quản hàng hóa tồn kho.

Cập nhật, lưu giữ và cung cấp các chứng từ, sổ sách, số liệu nhập, xuất hàng hóa.

Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán hoặc các ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

Khu nhà ở miễn phí hiện đại và tiện nghi, trang bị đầy đủ máy lạnh dành cho Nhân viên.

Tham gia đầy đủ BHXH và BH 24/24.

Thưởng thành tích, thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm.

Xét tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.