Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô M, đường 26, KCN Sóng Thần 2, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ A, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hàng ngày nhập thành phẩm ống vào kho theo đúng số lượng, chủng loại, chất lượng.....

Chỉ đạo Phụ kho, thợ VHCT chuyển hang về kho, cẩu hàng xuất cho khách nhanh chóng, chính xác, sx ống thành phẩm theo đúng quy định.

Chỉ dẫn cho các xe của khách vào trong kho lấy hàng được thuận lợi.

Lập sổ sách theo dõi xuất – nhập – tồn thành phẩm ống.

Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, thống kê, kinh tế, QTKD....

Thành thạo Exel.

Nhanh nhẹn, có sức khỏe, trung thực

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm.

Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nhà ở + Phụ cấp xăng xe+ Phụ cấp khác

Thưởng ABC tháng, ABC năm, tháng 13

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Hỗ trợ xe về quê ăn Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin