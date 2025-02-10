Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô M, đường 26, KCN Sóng Thần 2, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ A, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hàng ngày nhập thành phẩm ống vào kho theo đúng số lượng, chủng loại, chất lượng.....
Chỉ đạo Phụ kho, thợ VHCT chuyển hang về kho, cẩu hàng xuất cho khách nhanh chóng, chính xác, sx ống thành phẩm theo đúng quy định.
Chỉ dẫn cho các xe của khách vào trong kho lấy hàng được thuận lợi.
Lập sổ sách theo dõi xuất – nhập – tồn thành phẩm ống.
Các công việc cụ thể khác sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, thống kê, kinh tế, QTKD....
Thành thạo Exel.
Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp nhà ở + Phụ cấp xăng xe+ Phụ cấp khác
Thưởng ABC tháng, ABC năm, tháng 13
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Hỗ trợ xe về quê ăn Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
