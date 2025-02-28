Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc liên quan. - Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương - Exel thành thạo - Độ tuổi: 23 - 35

- Quản lý hàng hóa, linh kiện, thành phẩm - Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng - Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu - Kiểm kê kho hàng tháng hoặc kết hợp cùng kế toán tổng kiểm kê kho hàng khi có yêu cầu đột xuất.

