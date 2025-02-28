Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: NA2

- KCN Mỹ Phước 2

- Bến Cát

- Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý hàng hóa, linh kiện, thành phẩm
- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
- Kiểm kê kho hàng tháng hoặc kết hợp cùng kế toán tổng kiểm kê kho hàng khi có yêu cầu đột xuất.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc liên quan.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Exel thành thạo
- Độ tuổi: 23 - 35

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 10 – 12tr/tháng
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng KPIs
- Bảo hiểm xã hội
- Du lịch nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường NA2, KCN Mỹ Phước 2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

