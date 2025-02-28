Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: NA2
- KCN Mỹ Phước 2
- Bến Cát
- Bình Dương, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Quản lý hàng hóa, linh kiện, thành phẩm
- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu
- Kiểm kê kho hàng tháng hoặc kết hợp cùng kế toán tổng kiểm kê kho hàng khi có yêu cầu đột xuất.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc liên quan.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Exel thành thạo
- Độ tuổi: 23 - 35
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập: 10 – 12tr/tháng
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng KPIs
- Bảo hiểm xã hội
- Du lịch nghỉ mát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Đồ Gia Dụng Sunhouse - Chi nhánh Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
