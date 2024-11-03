Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho
- Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà cung cấp
- Kiểm tra và quản lý tình trạng kho, xử lý hàng hóa hoặc NVL hư hỏng, hết hạn sử dụng
- Xử lý các trường hợp thiếu hụt NVL, hàng hóa
- Sắp xếp hàng hóa trong kho
- Kiểm kê kho định kỳ
- Điều phối việc vận chuyển, sắp xếp hàng hóa

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Ứng xử, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ cấu lương: Lương CB: 6tr + Lương chuyên cần (nếu có) + PC ăn trưa
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định của Luật LĐ
- Thưởng lương tháng 13 - Xét tăng lương hàng năm - Ăn ca: được hưởng chế độ hỗ trợ ăn ca theo chính sách của Công ty - Đào tạo: được đào tạo các kiến thức, kỹ năng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

