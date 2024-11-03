Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22, khu A Trung tâm thương mại TSQ, Phố Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Kiểm soát nhập, xuất, tồn kho

- Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà cung cấp

- Kiểm tra và quản lý tình trạng kho, xử lý hàng hóa hoặc NVL hư hỏng, hết hạn sử dụng

- Xử lý các trường hợp thiếu hụt NVL, hàng hóa

- Sắp xếp hàng hóa trong kho

- Kiểm kê kho định kỳ

- Điều phối việc vận chuyển, sắp xếp hàng hóa

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Ứng xử, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ cấu lương: Lương CB: 6tr + Lương chuyên cần (nếu có) + PC ăn trưa

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định của Luật LĐ

- Thưởng lương tháng 13 - Xét tăng lương hàng năm - Ăn ca: được hưởng chế độ hỗ trợ ăn ca theo chính sách của Công ty - Đào tạo: được đào tạo các kiến thức, kỹ năng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MANGO HELLO VIỆT NAM

