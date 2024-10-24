Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kon Tum: Lô N - 18 Khu công nghiệp Sao Mai, Xã Hòa Bình, TP Kon Tum

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kho nguyên liệu, kho thành phẩm và kho vật tư Sắp xếp kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho vật tư theo qui định đảm bảo xuất hàng theo FIFO, an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ nhận biết và truy xuất. Chịu trách nhiệm liên quan đến các công việc liên quan đến nhận hàng, nhập kho và xuất hàng. Báo cáo tình hình tồn kho theo ngày, tuần, tháng, quí....và cảnh báo nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho để không ảnh hưởng đến sản xuất và cung cấp hàng cho khách hàng. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên (Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 25 tuổi trở lên Có bằng lái xe B2 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm trong nghề Thành thạo tin học văn phòng Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động, đam mê tâm huyết với nghề

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận Thưởng KPI hiệu quả công việc, thưởng cuối năm, lễ tết, cơm ca Tham gia vào môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, máy móc kỹ thuật hiện đại Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định Tham quan du lịch hàng năm Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI

