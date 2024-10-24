Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI
- Kon Tum: Lô N
- 18 Khu công nghiệp Sao Mai, Xã Hòa Bình, TP Kon Tum
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý kho nguyên liệu, kho thành phẩm và kho vật tư
Sắp xếp kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho vật tư theo qui định đảm bảo xuất hàng theo FIFO, an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ nhận biết và truy xuất.
Chịu trách nhiệm liên quan đến các công việc liên quan đến nhận hàng, nhập kho và xuất hàng.
Báo cáo tình hình tồn kho theo ngày, tuần, tháng, quí....và cảnh báo nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho để không ảnh hưởng đến sản xuất và cung cấp hàng cho khách hàng.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên (Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, 25 tuổi trở lên
Có bằng lái xe B2
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm trong nghề
Thành thạo tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động, đam mê tâm huyết với nghề
Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Thưởng KPI hiệu quả công việc, thưởng cuối năm, lễ tết, cơm ca
Tham gia vào môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, máy móc kỹ thuật hiện đại
Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định
Tham quan du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAO MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
