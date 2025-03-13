Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Kiểm đếm quỹ tiền mặt tại cửa hàng mỗi ca làm, thống kê báo cáo quỹ hằng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán
Thực hiện các công việc tạo thu, chi phục vụ cho khách hàng, cửa hàng khi có yêu cầu, các nghiệp vụ thanh toán, xử lý đơn hàng
Thực hiện các công việc khác của thu ngân bao gồm: Kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn, thanh toán cho khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo
Xuất hóa đơn VAT theo thông tin khách cung cấp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Thời gian làm việc: 8H-16H hoặc 13H30- 21H30, xoay ca linh hoạt
LƯU Ý: KHÔNG TUYỂN ỨNG VIÊN ĐANG CÒN ĐI HỌC HOẶC MUỐN LÀM PARTTIME
LƯU Ý:
KHÔNG TUYỂN ỨNG VIÊN ĐANG CÒN ĐI HỌC HOẶC MUỐN LÀM PARTTIME

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 18-28. Tốt nghiệp Trung học trở lên
Nam/Nữ tuổi từ 18-28.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các siêu thị, điện máy bán lẻ, sử dụng phần mềm kế toán
Yêu thích phục vụ khách hàng, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe
Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà, chăm chỉ và cẩn thận
Chủ động học hỏi nâng cao kiến thức kỹ năng làm việc
Đáp ứng được ca làm việc

Tại Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.
Đào tạo chuyên sâu kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn, nâng cao năng lực cá nhân.
Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Thưởng Lễ/Tết,…
Chính sách thưởng siêu hấp dẫn: Lương tháng 13, 12 ngày phép/năm, lương thâm niên cao theo thời gian gắn bó.
Hoạt động gắn kết đội ngũ: Du lịch hàng năm, team building, liên hoan tháng/quý, sinh nhật công ty, tất niên, gala dinner…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long

Công ty TNHH Thương mại công nghệ Bạch Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 81-83 Trần Phú, P4, Q5, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

