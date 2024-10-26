Tuyển Nhân viên Thu ngân 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Trãi, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nắm vững quy trình thanh toán, thao tác thực hiện trên máy POS, đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng nhanh, đầy đủ, chính xác. Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Quản lý Thực hiện đúng quy trình mở ca, đóng ca khi kết thúc ca làm việc của mình, đảm bảo số tiền thu được khớp với doanh thu trên máy POS hàng ngày. Rõ ràng, chính xác, minh bạch trong việc thu tiền của khách hàng theo hóa đơn, lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân hàng ngày.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Từ 18-28 tuổi Trung thực trong công việc. Ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân tại các cửa hàng / showroom ngành thời trang cao cấp như giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức Tính toán nhanh, chính xác Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ và giao tiếp tốt Ngoại hình ưa nhìn là điểm cộng

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương + phụ cấp + thưởng KPI + bonus Tăng lương theo năng lực, thâm niên Lương Tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,... Chương trình đào tạo, phát triển "Trợ lý tiềm năng", đào tạo định kì, thi đua khen thưởng Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE

