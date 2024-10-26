Tuyển Nhân viên Thu ngân 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại 160STORE
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Trãi, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Nắm vững quy trình thanh toán, thao tác thực hiện trên máy POS, đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng nhanh, đầy đủ, chính xác.
Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Quản lý
Thực hiện đúng quy trình mở ca, đóng ca khi kết thúc ca làm việc của mình, đảm bảo số tiền thu được khớp với doanh thu trên máy POS hàng ngày.
Rõ ràng, chính xác, minh bạch trong việc thu tiền của khách hàng theo hóa đơn, lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Từ 18-28 tuổi
Trung thực trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm thu ngân tại các cửa hàng / showroom ngành thời trang cao cấp như giày dép, quần áo, mỹ phẩm, trang sức
Tính toán nhanh, chính xác
Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ và giao tiếp tốt
Ngoại hình ưa nhìn là điểm cộng
Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: Lương + phụ cấp + thưởng KPI + bonus
Tăng lương theo năng lực, thâm niên
Lương Tháng 13, thưởng thành tích cuối năm,...
Chương trình đào tạo, phát triển "Trợ lý tiềm năng", đào tạo định kì, thi đua khen thưởng
Hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua sắm tại hệ thống
Review lương 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
