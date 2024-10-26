Tuyển Nhân viên Thu ngân 160STORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

160STORE
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
160STORE

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại 160STORE

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Trãi, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nắm vững quy trình thanh toán, thao tác thực hiện trên máy POS, đảm bảo việc thanh toán cho khách hàng nhanh, đầy đủ, chính xác. Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Quản lý Thực hiện đúng quy trình mở ca, đóng ca khi kết thúc ca làm việc của mình, đảm bảo số tiền thu được khớp với doanh thu trên máy POS hàng ngày. Rõ ràng, chính xác, minh bạch trong việc thu tiền của khách hàng theo hóa đơn, lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân hàng ngày.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại 160STORE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 160STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

160STORE

160STORE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 297/3 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 13, Q.10

