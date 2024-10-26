Tuyển Nhân Viên Tín Dụng thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm (i) Tư vấn, bán hàng sản phẩm Huy động, Tài khoản, Bảo hiểm và Thẻ và các sản phẩm Đầu tư khác; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.

Tư vấn và bán các sản phẩm Huy động, Tài khoản, Bảo hiểm và Thẻ và các sản phẩm Đầu tư khác cho khách hàng; Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá; Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng; Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng; Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (đối với ứng viên đã có kinh nghiệm) hoặc Tốt nghiệp Đại học trở lên (đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm) chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ và Bảo hiểm; Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan; Tư cách đạo đức tốt và liêm chính; Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Lương cơ bản & lương kinh doanh (theo KPI) hấp dẫn, cạnh tranh Chế độ BHXH đầy đủ (100% lương cơ bản) Phụ cấp vị trí công việc 15 ngày phép/năm Chương trình du lịch hàng năm Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm Thưởng hiệu quả làm việc cuối năm Lộ trình thăng tiến rõ ràng

