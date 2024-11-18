Tuyển Market Research Công ty TNHH Iternational Food Master làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 95 Triệu

Mức lương 8 - 95 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 LouisXI LK45 Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 8 - 95 Triệu

- Triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm và bán hàng trực tiếp tại cửa hàng tạp hóa, siêu thị .....

- Tuyển dụng và quản lý PG tại các điểm giới thiệu sản phẩm.

- Thường xuyên đi Audit thị trường tỉnh.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 95 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 trở lên, giới tính Nam

- Có laptop và sử dụng các phần mềm Excell, Word, Powipoint

- Chấp nhận đi công tác tỉnh (Có công tác phí).

- Cẩn thận chịu khó trong công việc.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Nhanh nhẹn, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

- Vui vẻ, hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Iternational Food Master Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét thưởng KPI 2tr trở lên căn cứ hiệu quả làm việc

- Thưởng ngày lễ tết: Tết tây, lì xì, lương tháng 13, lễ 30/04, lễ 02/09.

- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, BHXH

- Du lịch, tân niên, tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Iternational Food Master

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin