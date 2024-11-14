Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa ICONIC Beauty Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc theo sự phân công và điều động của cấp trên.

Nghiên cứu thông tin sản phẩm, tài liệu chuyên môn và quy trình carepage

Tiếp nhận tin nhắn của khách hàng trên các kênh social

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến các dịch vụ thẩm mỹ.

Seeding khi có bài post mới trên Fanpage

Liên tục làm việc với bộ phận Marketing để cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm/ dịch vụ và các vấn đề khác

Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ và chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích tổng hợp thông tin

Xử lý tính huống phát sinh một cách thông minh, linh hoạt , giao tiếp khéo léo với khách hàng

Nhanh nhẹn, chủ động, cầu tiến

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương.

Kỹ năng word, excel cơ bản.

Ưu tiên có KN tư vấn, chăm sóc khách hàng, mảng thẩm mỹ, làm đẹp, phòng khám.

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc và tập thể.

Tại ICONIC Beauty Center Thì Được Hưởng Những Gì

Lương (thoả thuận theo năng lực) + Thưởng

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICONIC Beauty Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.