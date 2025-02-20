Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 20 Triệu

Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Mức lương
3 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Hội báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 3 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc xác định nhu cầu và xu hướng thị trường.
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 3 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí khác liên quan
- Thành thạo các kĩ năng đàm phán, bán hàng, giao tiếp tới nhiều loại đối tượng
- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập không giới hạn.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hội Nhà Báo Việt Nam , Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất