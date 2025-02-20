Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land
Mức lương
3 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Hội báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 3 - 20 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc xác định nhu cầu và xu hướng thị trường.
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Với Mức Lương 3 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí khác liên quan
- Thành thạo các kĩ năng đàm phán, bán hàng, giao tiếp tới nhiều loại đối tượng
- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
- Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi
Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, thu nhập không giới hạn.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TM & DV bất động sản An Vượng Land
