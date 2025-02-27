Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty TNHH Minh Minh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Gems Office, số 4 ngõ 48 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

- Tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc xác định nhu cầu và xu hướng thị trường.

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan để thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Thực hiện các chiến lược marketing và quảng bá sản phẩm bất động sản nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

- Phân tích thị trường và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ để đưa ra các giải pháp cải tiến hiệu quả kinh doanh.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Am hiểu thị trường bất động sản, các quy định pháp lý và quy trình giao dịch liên quan.

- Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý bất động sản.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sẵn sàng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Minh Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Minh Group

