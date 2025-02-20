Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Đầu Tư Và Môi Giới Bất Động Sản Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Phú Thịnh Green Park, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Giới thiệu và chào bán các sản phẩm bất động sản của dự án cho khách hàng.

Tham gia đào tạo thông tin dự án theo lịch đào tạo của Công ty.

Tham gia đào tạo theo lộ trình của Nhân viên mới.

Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

Chăm sóc, khai thác nguồn khách hàng Marketing công ty phân bổ xuống.

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng. Đàm phán chốt giao dịch.

Cập nhật, nâng cao các kỹ năng, kiến thức liên quan đến sản phẩm, thị trường Bất động sản.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần cầu tiến, kiên trì và sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Môi Giới Bất Động Sản Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Trả lương cứng: 8.000.000vnđ (kể cả không bán được hàng)

- Hỗ trợ chi phí và các khoản phụ cấp khác tùy theo vị trí công việc.

- Được nghỉ phép năm theo quy định, tối thiểu 12 ngày/năm và các ngày lễ theo luật lao động.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo 1:1 và nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Môi Giới Bất Động Sản Tiên Phong

