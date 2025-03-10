Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc gia phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 đường số 7, KĐT Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng về các sản phẩm bất động sản của tập đoàn

- Xây dựng, cập nhật hồ sơ khách hàng và báo cáo Trưởng bộ phận định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

- Tìm hiểu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Hỗ trợ các nhân viên khác để hoàn thành mục tiêu chung.

- Cập nhật kiến thức sản phẩm và nâng cao kỹ năng bán hàng.

- Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Tư vấn, xúc tiến môi giới, chốt hợp đồng bất động sản. (Nhà phố, Dự án đất nền, )

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên trong các ngành QTKD, tài chính, marketing, ngân hàng, luật, xây dựng, kiến trúc,…

- Có ngoại hình ưa nhìn.

- Yêu thích kinh doanh, có hoài bão lớn, tự tin, có tính chủ động và cầu tiến

- Ngoại hình và kỹ năng: Ngoại hình thanh lịch, ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, có kỹ năng làm việc nhóm, đàm phán, thuyết phục và thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường kinh doanh.

Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc gia phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 10tr đến 12tr/tháng

- Hoa hồng : 30tr đến100tr.

- Thưởng nóng ngay 20tr

- Cơ chế hấp dẫn: Lương cứng + hoa hồng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) + thưởng kinh doanh và các hỗ trợ khác.

- Nguồn sản phẩm dồi dào với hơn 60 dự án lớn và trực tiếp phân phối sản phẩm chủ đầu tư, dễ dàng tiếp cận khách hàng và giao dịch nhanh chóng.

- Được Công ty hỗ trợ khách hàng, tờ rơi, banner, các công cụ phục vụ cho công tác bán hàng.

- Được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp và đào tạo về kinh doanh bất động sản: kiến thức pháp lý, đào tạo các kỹ năng như kỹ năng đàm phán, thuyết phục, chốt giao dịch, nghệ thuật nắm bắt tâm lý và thuyết phục khách hàng, Digital Marketing, thiết kế website, kỹ năng chốt khách hàng, nghe điện thoại…

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Các hoạt động tập thể: Team building, Bóng đá…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc gia phúc

