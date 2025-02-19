Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 48 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 48 Triệu

Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group

Mức lương
7 - 48 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà nhà Hometalk, 236 Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 7 - 48 Triệu

- Chăm sóc khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm phân khúc nhà ở xã hội, căn hộ chung cư (sẽ được đào tạo - traning kỹ năng).
- Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng mới phát sinh.
- Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý trực tiếp, phối hợp đội nhóm để có kết quả kinh doanh tốt.

Với Mức Lương 7 - 48 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 18 – 30 tuổi
- Giọng nói dễ nghe.
- Tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên có laptop và có kinh nghiệm Bất động sản là một lợi thế).

Tại Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 7.000.000 đền 10.000.000 đồng
- Hoa hồng: 10.000.000 - 300.000.000 đông (30% -> 70% về Cty)
- Khen thưởng: 5.000.000 - 50.000.000 đồng (Tuân Quý/Tháng)
ĐẶC BIỆT: ĐƯỢC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỪ SỐ HOTLINE CÔNG TY (CHỐT KHÁCH DỄ DÀNG)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group

Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà Hometalk, 236 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

