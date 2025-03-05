Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cp Sàn GD BĐS Hưng Hưng Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Căn E32 - An Phú New City, số 8 đường Bắc Nam 2, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng.

+ Giới thiệu tư vấn khách hàng về các dự án, sản phẩm Bất động sản công ty đang phân phối.

+ Tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án, sản phẩm Bất động sản của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ từ 20-40 tuổi.

Trình độ học vấn: tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

Giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát, nhanh nhẹn, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng thích nghi và làm việc nhóm tốt, tinh thần chịu trách nhiệm.

Đam mê kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực Bất động sản.

Hiểu biết về các quy định đất đai, marketing, truyền thông là một lợi thế.

Có kỳ vọng thu nhập cao.

Tại Công ty Cp Sàn GD BĐS Hưng Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + hoa hồng + thưởng nóng cực kỳ hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng bán hàng. Cơ hội thăng tiến cao.

Chính sách dành cho nhân viên:

Ký Hợp đồng chính thức sau khi thử việc đạt yêu cầu.

Làm việc tại trụ sở công ty hoặc công tác tại dự án theo quy chế công ty.

Các chế độ phúc lợi bảo hiểm, y tế,... theo quy định.

Thưởng lễ, tết theo quy định.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Sàn GD BĐS Hưng Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin