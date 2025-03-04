Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH NTN Eco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH NTN Eco
- Hồ Chí Minh:
- dự án WestGate, đường Tân Túc, thị trấn Tân túc, huyện Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 6 - 100 Triệu
Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng.Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của họ.
Đào tạo sản phẩm – Hiểu sâu về dự án, tư vấn tự tin.
Định hướng bán hàng – Chiến lược tiếp cận khách hiệu quả.
Đào tạo kỹ năng – Chốt sale, đàm phán, xử lý từ chối.
Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia top doanh số.
Chăm sóc data khách hàng cũ do công ty bàn giao.
Chăm sóc khách có nhu cầu từ Marketing & Telesale hỗ trợ.
Repost đầy đủ nội dung do Marketing phát triển – Tăng độ phủ thương hiệu.
Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội – Công ty hướng dẫn từng bước.
Thực hiện báo cáo công việc theo quy định – Đánh giá hiệu suất, tối ưu doanh số.
Với Mức Lương 6 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiên trì, kỷ luật, sẵn sàng học hỏi và phát triển.
Không ngại thử thách, không bỏ cuộc trước khó khăn.
Ứng viên có kinh nghiệm BĐS, đặc biệt phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp là một lợi thế.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty TNHH NTN Eco Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH
Phân phối trực tiếp dự án Eco Retreat
Nguồn hàng khan hiếm – Cơ hội chốt deal cực cao.
Hỗ trợ data khách hàng VIP.
Hoa hồng khủng + Thưởng nóng ngay khi chốt giao dịch.
Được hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội
Nghỉ phép năm theo quy định của Bộ Luật Lao động, cùng với các ngày lễ tết theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NTN Eco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
