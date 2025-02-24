Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Địa Ốc Eastern Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - KĐT Vạn Phúc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản đến khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong suốt quá trình giao dịch.

Thực hiện chiến lược kinh doanh, quảng bá sản phẩm theo hướng dẫn của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán.

Phối hợp với team marketing để triển khai các chương trình quảng cáo, tiếp cận khách hàng.

Hoàn thành KPIs công việcdo công ty đặt ra.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên sâu.

Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực bất động sản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Có phương tiện di chuyển, laptop hoặc smartphone phục vụ công việc.

Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Eastern Homes Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn:Lương cứng thỏa thuận + Hoa hồng + Thưởng theo KPI

Mức hoa hồng cao: 50 - 70% tùy theo dự án cụ thể.

Các chương trình thưởng nóng, du lịch trong & ngoài nước cho nhân viên xuất sắc.

Các chương trình đào tạo chuyên sâu từ kĩ năng đến các kiến thức bán hàng chuyên sâu.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội hỗ trợ tận tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Eastern Homes

