Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15 Quận 11 TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi ra cho Khách hàng theo Data công ty cấp sẵn

Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dùng, vay vốn,..

Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn cho Ngân hàng

Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết

Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán,...

Có bằng THCS

Giao tiếp lưu loát, tự tin

Không yêu cầu kinh nghiệm (đào tạo và thử việc trong 2 tháng nhận 100% lương)

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG LCB: 6,080,000 + hoa hồng → Thu nhập trung bình: 8.000.000 – 20.000.000

Đầy đủ chính sách phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/7

14 ngày phép/năm

Lương thưởng tháng 13

Môi trường làm việc Quốc Tế

Chính sách thăng tiến rõ ràng

Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm

Thử Việc 100% Lương

