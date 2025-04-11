Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn.
Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dung, vay vốn, v.v.
Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.
Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.
Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng THCS.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo khi làm việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, CSKH,btelesales,...và các công việc liên quan.
Khả năng giao tiếp tốt, lưu loát.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo khi làm việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, CSKH,btelesales,...và các công việc liên quan.
Khả năng giao tiếp tốt, lưu loát.
Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình:8.000.000 - 25.000.000 VND/tháng.
Lương cơ bản: 5.580.000 VND.
Phụ cấp cơm: 500.000đ VND.
Hoa hồng: 5.000.000- 20.000.000 VND/tháng.
Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc.
Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT,
BHTN, BH 24/7.
14 ngày phép/năm.
Lương thưởng tháng 13.
Chính sách thăng tiến rõ ràng.
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
Môi trường làm việc Quốc tế.
Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.
Lương cơ bản: 5.580.000 VND.
Phụ cấp cơm: 500.000đ VND.
Hoa hồng: 5.000.000- 20.000.000 VND/tháng.
Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc.
Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT,
BHTN, BH 24/7.
14 ngày phép/năm.
Lương thưởng tháng 13.
Chính sách thăng tiến rõ ràng.
Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.
Môi trường làm việc Quốc tế.
Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI