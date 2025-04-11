Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Gọi ra cho Khách hàng theo dữ liệu công ty cấp sẵn.

Khách hàng đã/đang sử dụng các dịch vụ vay trả góp, vay tiêu dung, vay vốn, v.v.

Nhắc nhở khách hàng về trách nhiệm thanh toán đúng hạn.

Thuyết phục khách hàng hoàn trả các khoản vay theo đúng cam kết.

Hỗ trợ khách hàng về các điểm thanh toán, v.v.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng THCS.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo khi làm việc.

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, CSKH,btelesales,...và các công việc liên quan.

Khả năng giao tiếp tốt, lưu loát.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình:8.000.000 - 25.000.000 VND/tháng.

Lương cơ bản: 5.580.000 VND.

Phụ cấp cơm: 500.000đ VND.

Hoa hồng: 5.000.000- 20.000.000 VND/tháng.

Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc.

Đầy đủ chính sách phúc lợi BHXH, BHYT,

BHTN, BH 24/7.

14 ngày phép/năm.

Lương thưởng tháng 13.

Chính sách thăng tiến rõ ràng.

Xét duyệt và điều chỉnh lương hàng năm.

Môi trường làm việc Quốc tế.

Được đào tạo kinh nghiệm CSKH và xử lý vấn đề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin