Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Gọi ra cho khách hàng để tư vấn khách hàng về sản phẩm của ngân hàng UOB (thẻ tín dụng/khoản vay)
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục hồ sơ online (Quá trình thu nhận hồ sơ của khách hàng bên ngoài sẽ do bộ phận khác đảm nhiệm nên không cần đi thị trường gặp khách hàng)
Có hỗ trợ cung cấp data
Làm giờ hành chính
Không yêu cầu kinh nghiệm - Sẽ được đào tạo
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 19 - 30
Trình độ THPT
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Yêu thích và có định hướng lâu dài với công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 4.960.000 -12.000.000 (tăng theo level) + Hoa hồng
Thu nhập 10 - 30 triệu/tháng không giới hạn
Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng bài bản (có hỗ trợ lương đào tạo)
Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia các buổi contest, welcome on-boarding hàng tuần, tháng,...
Các khoản thưởng hấp dẫn từ dự án (thưởng tháng, quý, best seller), giấy khen hàng tháng,..
Tham gia BHXH đầy đủ khi kí HĐLĐ
Thử việc 100% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
