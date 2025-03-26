Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 8A Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Gọi ra cho khách hàng để tư vấn khách hàng về sản phẩm của ngân hàng UOB (thẻ tín dụng/khoản vay)

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục hồ sơ online (Quá trình thu nhận hồ sơ của khách hàng bên ngoài sẽ do bộ phận khác đảm nhiệm nên không cần đi thị trường gặp khách hàng)

Có hỗ trợ cung cấp data

Làm giờ hành chính

Không yêu cầu kinh nghiệm - Sẽ được đào tạo

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 19 - 30

Trình độ THPT

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Yêu thích và có định hướng lâu dài với công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 4.960.000 -12.000.000 (tăng theo level) + Hoa hồng

Thu nhập 10 - 30 triệu/tháng không giới hạn

Được đào tạo về kiến thức và kỹ năng bài bản (có hỗ trợ lương đào tạo)

Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia các buổi contest, welcome on-boarding hàng tuần, tháng,...

Các khoản thưởng hấp dẫn từ dự án (thưởng tháng, quý, best seller), giấy khen hàng tháng,..

Tham gia BHXH đầy đủ khi kí HĐLĐ

Thử việc 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin